ضبط مسجل خطر بحوزته كيلو هيروين فى القصاصين بالإسماعيلية

تمكنت وحدة مباحث القصاصين بالإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد سالم، من القبض على شخص يدعى "ع.ط" مسجل خطر بحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين وزنت حوالي كيلوجرام، قبل بيعها وتوزيعها على صغار التجار بدائرة المركز.

وردت معلومات للنقيب أحمد حمدي، معاون مباحث مركز شرطة القصاصين، عن المتهم الذي سبق اتهامه في قضايا من بينها مقاومة سلطات وسرقة بالإكراه وفرض سيطرة وحيازة أسلحة نارية، وبتقنين الإجراءات القانونية وبعد استصدار إذن النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضبطه، تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته كيلو من مخدر الهيروين قبل توزيعها على عملائه بنطاق دائرة المركز.

كما تم ضبط مبلغ مالي وهاتف محمول بحوزة المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.