وزير التعليم العالي يُكرّم علماء جامعة القناة المُدرجين بتصنيف "ستانفورد"

هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس علماء الجامعة الأجلاء المشاركين بفاعليات مؤتمر التميز في البحث العلمي، والذي أقيم يوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس بفندق الماسه بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت عنوان "مستقبل الإنتاج المعرفي في مصر"، بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة فولبرايت.

وتضمن المؤتمر الاحتفال بعلماء مصر المُدرجين بقائمة جامعة ستانفورد العالمية، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات.

وعقد وزير التعليم العالي خلال المؤتمر، اجتماعًا مع علماء مصر المُدرجين بقائمة جامعة ستانفورد العالمية، أعقبه ندوة علمية تستهدف مضاعفة أعداد العلماء المصريين في قائمة جامعة ستانفورد مستقبلا، وتوسيع دائرة التعاون العلمي المحلي والدولي للعلماء المصريين، وتفعيل آليات تعاونهم مع مراكز الإنتاج والصناعة، كما تم مناقشة الإنتاج العلمي والإبداع وفرص الشراكات مع نظرائهم من الخارج .

من جهته؛ أعرب الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية، التي تأتي للاحتفاء بعلماء مصر المُدرجين بقائمة جامعة ستانفورد العالمية للباحثين المصريين الأكثر تميزاً ضمن %2 على مستوى العالم.

وأضاف أن المؤتمر أوضح التنسيق الكبير الذي يتم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة فولبرايت لدعم العلماء المصريين، والمدرجين في قائمة جامعة ستانفورد العالمية، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه هيئة الفولبرايت لدعم العلماء، ومنها التعاون لتنظيم هذا المؤتمر الذي يتم من خلاله تحديد مسارات التمويل المقدمة من الهيئة.

هذا وتم تكريم كل من الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس وأستاذ الحشرات الاقتصادية والمكافحة البيولوجية كلية الزراعة، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و أستاذ العلوم البيئة النباتية بكلية العلوم، والدكتور أحمد إبراهيم السقا عميد كلية الطب وأستاذ المسالك البولية بكلية الطب.

كنا تم تكريم الدكتور صفوت عبد المقصود أحمد عميد كلية الألسن وأستاذ العقاقير الطبية بكلية الصيدلة ، الدكتور محمد الشبراوي غانم وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأستاذ الوراثة والتناسل، الدكتورة هبه سيد محمد المحلاوي أستاذ الأمراض المشتركة بكلية الطب البيطري، والدكتور علاء الدين محمد عبد الرؤوف أستاذ الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة، الدكتور أسامة سليم أستاذ النحو والصرف والعروض بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، الدكتور ناصر يوسف مصطفى رئيس قسم الكيمياء وأستاذ علم المواد وتكنولوجيا النانو بكلية العلوم، الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن أستاذ الفسيولوجيا الجزيئية والسموم الطبيعية بكلية العلوم، الدكتور تامر شوقي أستاذ الميكروبيولوجي كلية الزراعة، والدكتور عيسى محمد سعيد أستاذ مساعد بقسم الكيمياء التحليلية بكلية العلوم .