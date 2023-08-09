الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"مرعي البريمو " يقترب من المليون التاسع في أسبوع عرض

مرعي البريمو
مرعي البريمو

حقق فيلم “مرعي البريمو”  للفنان محمد هنيدي، نجاحًا كبيرًا منذ طرحه بدور العرض السينمائي في مصر الأسبوع الماضي. 

وجمع الفيلم إيرادات أمس الثلاثاء، بلغت 801.297 الف جنيه ليصبح مجموع إيراداته 8 مليون و125 ألف جنيه، ليقترب من تحقيق المليون التاسع في أسبوع عرض فقط. 

ومن المقرر أن يطرح الفيلم بدور العرض العربية بداية من اليوم الأربعاء، حيث اتفقت الشركة الموزعة على تواجد الفيلم في عدد كبير من الدول العربية.

ويقدم هنيدي خلال العمل أغنيتين، أولهما مع فريق شارموفرز التي طُرِحَت الأيام الماضية، والأخرى مع الفنان عبدالباسط حمودة.

ويشهد الفيلم عودة العديد من النجوم للعمل مع هنيدي بعد غياب طويل، مثل لطفي لبيب، علاء مرسي، إنجي علي، ومحمد محمود، كما يُعد هذا الفيلم التعاون الأول بين هنيدي والنجم أحمد بدير. 

وتدور قصة الفيلم، في إطار كوميدي حول مرعي البريمو بائع البطيخ الذي يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية التي تضطره للسفر إلى سهل حشيش مع عائلته.

يشهد الفيلم عودة العديد من النجوم للعمل مع هنيدي بعد غياب طويل مثل لطفي لبيب وعلاء مرسي وإنجي علي ومحمد محمود، كما يُعد هذا الفيلم التعاون الأول بين هنيدي و النجم أحمد بدير.

ويشهد الفيلم عودة محمد هنيدي للغناء في أفلامه مرة أخرى بعد غياب 11 عامًا، حيث يقدم خلال الفيلم أغنيتين واحدة مع شارموفرز والأخرى مع أحمد شيبة و عبدالباسط حمودة.

و فيلم “مرعي البريمو” من بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، أحمد بدير، لطفي لبيب، علاء مرسي، انجي علي، محمد محمود، علاء زينهم، فكرة سينمائية محمد هنيدي، سيناريو إيهاب بليبل، موسيقى تصويرية خالد حماد، وإخراج سعيد حامد.

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