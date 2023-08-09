قبل مرور 24 ساعة من الواقعة.. القبض على قاتل كهربائي بالمنوفية

نجحت وحدة مباحث منوف بمحافظة المنوفية، في إلقاء القبض على قاتل كهربائي بمدينة منوف، قبل مرور 24 ساعة، من ارتكاب الواقعة، والتي أثارت حزنا بين أهالي المدينة لما يتمتع به المجني عليه من سيرة طيبة بين الأهالي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد محسن جلال مأمور قسم شرطة منوف، بمقتل كهربائي ووصول جثمانه إلى مستشفى منوف العام، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية للتحقيق في الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين للرائد عمرو سعدالله رئيس وحدة مباحث قسم منوف، مقتل “م، ن، ز” كهربائي، مقيم مدينة منوف، بطعنة نافذة، وبسؤال شهود العيان وأسرة المجني عليه، اتهموا شخصا يوجد بينه وبين القتيل خلافات مالية، وبنصب الأكمنة الثابتة والمتنقلة تمكنت قوة أمنية من القبض عليه واصطحابه لديوان القسم للتحقيق.

وحررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الحادث، وجار استكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة، استعدادا لإصدار تصريح بدفن الجثمان وتسليمه لذويه.