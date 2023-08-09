الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قبل مرور 24 ساعة من الواقعة.. القبض على قاتل كهربائي بالمنوفية

المجنى عليه
المجنى عليه

نجحت وحدة مباحث منوف بمحافظة المنوفية، في إلقاء القبض على قاتل كهربائي بمدينة منوف، قبل مرور 24 ساعة، من ارتكاب الواقعة، والتي أثارت حزنا بين أهالي المدينة لما يتمتع به المجني عليه من سيرة طيبة بين الأهالي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد محسن جلال مأمور قسم شرطة منوف، بمقتل كهربائي ووصول جثمانه إلى مستشفى منوف العام، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية للتحقيق في الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين للرائد عمرو سعدالله رئيس وحدة مباحث قسم منوف، مقتل “م، ن، ز” كهربائي، مقيم مدينة منوف، بطعنة نافذة، وبسؤال شهود العيان وأسرة المجني عليه، اتهموا شخصا يوجد بينه وبين القتيل خلافات مالية، وبنصب الأكمنة الثابتة والمتنقلة تمكنت قوة أمنية من القبض عليه واصطحابه لديوان القسم للتحقيق.

وحررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الحادث، وجار استكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة، استعدادا لإصدار تصريح بدفن الجثمان وتسليمه لذويه.

أسرة المجنى عليه ارتكاب الواقعة التحقيقات اصطحاب القاء القبض القبض على التحقيق المنوفي بالمنوفية

الأكثر قراءة

بيراميدز يتعاقد مع بن شرقى 3 سنوات.. والإعلان الرسمى خلال أيام

"إبراهيم" أمام محكمة الأسرة: "جوزت أخوها وعملت لأختها حقن مجهري بفلوسي"

"التنظيم والإدارة": فتح باب التقديم لوظائف شاغرة بالقاهرة فى 3 تخصصات

"الداخلية" تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى دمياط والدقهلية

قبل مرور 24 ساعة من الواقعة.. القبض على قاتل كهربائي بالمنوفية

تراجع أسعار الفراخ والبط اليوم الأربعاء 9 أغسطس في البورصة الرئيسية للدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟