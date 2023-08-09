الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حالة من التكدس المروري بالقاهرة والجيزة اليوم الأربعاء

ارشيفية
ارشيفية

سادت حالة من التكدس المروري في حركة المركبات، شوارع وميادين القاهرة والجيزة والطرق والمحاور الرابطة بين المحافظتين على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية، صباح اليوم الأربعاء، تزامنا مع ذهاب الموظفين إلى عملهم وسط تواجد أمني، لمتابعة حركة السيارات بالطرق والميادين الكبرى بالقاهرة والجيزة.

 

كما شهدت الطرق والميادين والمحاور بمحافظة الجيزة تكدسا مروريا، خاصة كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وتكدسا مروريا في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت سيولة مرورية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الدائري.

 

وظهرت حالة من التكدس المروري في الطريق من مدينة نصر المؤدي إلى وسط القاهرة، وأيضًا بعض المناطق بالمحافظة، منها محور 26 يوليو وميدان التحرير وميدان روكسي وكوبري أكتوبر ورمسيس ومناطق وسط البلد.

شوارع وميادين القاهرة والجيزة الطرق السريعة الصحراوية والزراعية التكدس المروري

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