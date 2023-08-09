الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك: تحذير من عبوات مقلدة لعقار يعالج الالتهابات.. وبيان عاجل لشيكابالا

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

تنوعت أخبار اليوم الأربعاء ما بين أخبار اجتماعية ورياضية وأخرى خاصة، في هذا السياق ترصد الدستور أبرز أخبار الصباح اليوم الأربعاء في نشرة أخبار فاتتك.

صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي تبني الدولة خطة لتطوير القاهرة التاريخية

أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الصادرة اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تتبنى خطة لتطوير القاهرة التاريخية، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا العمل على افتتاح أعمال التطوير بمسجد السيدة زينب، مقدمًا الشكر لطائفة البهرة للمساهمة في أعمال تجديد مقامات آل البيت.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4470191

هيئة الدواء المصرية تحذر من عبوات مقلدة لعقار معالجة الالتهابات

حذرت هيئة الدواء المصرية من انتشار عبوات مقلدة لعقار يستعمل في علاج التهابات تنفسية أنفية ورئوية وغيرها من الأمراض، فيما كثفت من حملات التفتيش على مستوى الصيدليات.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4470131

مصاريف جامعة النهضة 

تزايدت معدلات البحث عن قائمة مصاريف الجامعة البريطانية 2024 وجامعة النهضة الخاصة 2024 وغيرها من الجامعات الخاصة خلال الفترة الجارية، ضمن استعدادات الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في مصر والشهادات المعادلة للعام الدراسي الجديد للالتحاق بإحدى الكليات الخاصة.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4470073

بيان صادم لشيكابالا

حرص محمود عبدالرازق (شيكابالا)، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توضيح العديد من الأمور الخاصة بأزمة الحجز على أرصدة النادي وكواليس أزمة سبورتنج لشبونة.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4470102

الأنباء الكويتية أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية اجتماعية الزمال الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي

الأكثر قراءة

"الأرصاد": طقس حار وارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم

افتتاح الرئيس السيسى مسجد السيدة نفيسة يتصدر اهتمامات الصحف

صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي تبني الدولة خطة لتطوير القاهرة التاريخية

ميركاتو القسم الثانى.. الأوليمبى يتعاقد مع "سمانة" والسويس يضم أحمد إبراهيم

من هى الفنانة منحة زيتون الشهيرة بـ"أم فرحات"؟

شركة ألمانية تسعى لإنشاء مصنع لإنتاج "السيانيد صوديوم" فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال