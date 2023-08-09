أخبار فاتتك: تحذير من عبوات مقلدة لعقار يعالج الالتهابات.. وبيان عاجل لشيكابالا

تنوعت أخبار اليوم الأربعاء ما بين أخبار اجتماعية ورياضية وأخرى خاصة، في هذا السياق ترصد الدستور أبرز أخبار الصباح اليوم الأربعاء في نشرة أخبار فاتتك.

صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي تبني الدولة خطة لتطوير القاهرة التاريخية

أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الصادرة اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تتبنى خطة لتطوير القاهرة التاريخية، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا العمل على افتتاح أعمال التطوير بمسجد السيدة زينب، مقدمًا الشكر لطائفة البهرة للمساهمة في أعمال تجديد مقامات آل البيت.

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هيئة الدواء المصرية تحذر من عبوات مقلدة لعقار معالجة الالتهابات

حذرت هيئة الدواء المصرية من انتشار عبوات مقلدة لعقار يستعمل في علاج التهابات تنفسية أنفية ورئوية وغيرها من الأمراض، فيما كثفت من حملات التفتيش على مستوى الصيدليات.

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مصاريف جامعة النهضة

تزايدت معدلات البحث عن قائمة مصاريف الجامعة البريطانية 2024 وجامعة النهضة الخاصة 2024 وغيرها من الجامعات الخاصة خلال الفترة الجارية، ضمن استعدادات الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في مصر والشهادات المعادلة للعام الدراسي الجديد للالتحاق بإحدى الكليات الخاصة.

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بيان صادم لشيكابالا

حرص محمود عبدالرازق (شيكابالا)، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توضيح العديد من الأمور الخاصة بأزمة الحجز على أرصدة النادي وكواليس أزمة سبورتنج لشبونة.

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