صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي تبني الدولة خطة لتطوير القاهرة التاريخية

أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الصادرة اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تتبنى خطة لتطوير القاهرة التاريخية، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا العمل على افتتاح أعمال التطوير بمسجد السيدة زينب، مقدمًا الشكر لطائفة البهرة للمساهمة في أعمال تجديد مقامات آل البيت.

وذكرت الصحيفة، تحت عنوان "السيسي يفتتح مسجد السيدة نفيسة بعد التطوير والترميم: نتمنى لمصر الخير والبركة"، أن الرئيس السيسي قال - خلال افتتاح أعمال تطوير وترميم مسجد السيدة نفيسة، رضي الله عنها - "إن طائفة البهرة المتواجدة في مصر تعيش وسط أهلها بمنتهى الود والاحترام والتقدير، وهذا ما لمستموه خلال تواجدكم على أرض مصر".

وتابعت الصحيفة، أنه عقب ذلك، استمع الرئيس السيسي لكلمة سلطان طائفة البهرة بالهند السلطان مفضل سيف الدين التي أعرب خلالها عن شكره للرئيس السيسي، وعن سعادته للمشاركة في افتتاح مسجد السيدة نفيسة، رضي الله عنها، وذلك بعد أعمال التطوير والترميم.

ونوهت "الأنباء" الكويتية، بأن السلطان مفضل سيف الدين أعرب عن سعادته لقيام الرئيس السيسي، بمنحه وشاح النيل لما تمثله هذه البادرة الكريمة من تعزيز الروابط ومتانة العلاقات المتميزة التي تجمع بلاده بجمهورية مصر العربية على مدار أعوام، موجها شكره وتقديره لجهود أجهزة الدولة المصرية المتعددة، وخاصة جهود وزارة الأوقاف، وكذلك جهود القوات المسلحة لعمارة بيوت الله.