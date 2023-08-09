هيئة الدواء المصرية تحذر من عبوات مقلدة لعقار معالجة الالتهابات

حذرت هيئة الدواء المصرية من انتشار عبوات مقلدة لعقار يستعمل في علاج التهابات تنفسية أنفية ورئوية وغيرها من الأمراض، فيما كثفت من حملات التفتيش على مستوى الصيدليات.



ويخص الأمر دواء "هاي بيوتيك إن 600 ملغ معلق"، المستخدم تحت إشراف طبي في علاج التهاب الجيوب الأنفية البكتيري والالتهاب الرئوي والتهاب الأذن الوسطى والوقاية أو العلاج ضد عدوى جرح العضة.



وأشارت الهئية إلى أن العبوات المقلدة من الدواء المذكور تحمل تشغيلة رقم 216402، لافتة إلى الفروق الظاهرية، المتمثلة في خامة كرتون رديئة ودرجة فصل ألوان سيئة.



وجدير بالذكر أن دواء "هاي بيوتيك إن 600 ملغ معلق" يستخدم أيضا في علاج مرض الانسداد الرئوي المزمن وعدوى القدم السكري وعدوى المسالك البولية.



وفي وقت سابق، كثفت هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية، جهودها بحملات تفتيشية موسعة على المؤسسات الصيدلية في جميع أنحاء الجمهورية.



