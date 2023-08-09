الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة الدواء المصرية تحذر من عبوات مقلدة لعقار معالجة الالتهابات

دواء
دواء

حذرت هيئة الدواء المصرية من انتشار عبوات مقلدة لعقار يستعمل في علاج التهابات تنفسية أنفية ورئوية وغيرها من الأمراض، فيما كثفت من حملات التفتيش على مستوى الصيدليات.

ويخص الأمر دواء "هاي بيوتيك إن 600 ملغ معلق"، المستخدم تحت إشراف طبي في علاج التهاب الجيوب الأنفية البكتيري والالتهاب الرئوي والتهاب الأذن الوسطى والوقاية أو العلاج ضد عدوى جرح العضة. 

وأشارت الهئية إلى أن العبوات المقلدة من الدواء المذكور تحمل تشغيلة رقم 216402، لافتة إلى الفروق الظاهرية، المتمثلة في خامة كرتون رديئة ودرجة فصل ألوان سيئة.

وجدير بالذكر أن دواء "هاي بيوتيك إن 600 ملغ معلق" يستخدم أيضا في علاج مرض الانسداد الرئوي المزمن وعدوى القدم السكري وعدوى المسالك البولية.

وفي وقت سابق، كثفت هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية، جهودها بحملات تفتيشية موسعة على المؤسسات الصيدلية في جميع أنحاء الجمهورية.

 

الأكثر قراءة

تفاصيل مقتل "حسن النمر" على يد جيرانه فى دار السلام

ماهر فرغلى لـ«الشاهد»: «الشوقيون» كفّروا قُراء مصر واعتزلوا المساجد

تبدأ من 40 ألفا.. قائمة مصاريف الجامعة البريطانية 2024 وجامعة النهضة الخاصة

ماهر فرغلى لـ"الشاهد": حازم صلاح أبوإسماعيل كان يكره الجيش والشرطة قلبًا وقالبًا

"قرار مفاجئ" من ديسانتس قبل أول مناظرة للمرشحين الجمهوريين

«الشاهد».. ماهر فرغلى يكشف تفاصيل وصية شكرى مصطفى قبل إعدامه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال