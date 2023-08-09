الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"صحة الإسكندرية" تُقدم خدمات طبية مجانية لـ1713 شخصًا

القوافل العلاجية
القوافل العلاجية

 نظمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة والسكان ومؤسسة حياة كريمة، قافلة علاجية مجانية بمدرسة الروضة بمنطقة "ابيس ٧" تم خلالها توقيع الكشف الطبي على ١٧١٣ شخصًا.

يأتي ذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية.
وصرحت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم، بأن القافلة استمر عملها لمدة يومين وضمت ٨ تخصصات طبية (الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء والعظام وتنظيم الأسرة والأمراض الصدرية و الجلدية)، وشارك فيها ٤٨ عضوا من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها، ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.
وأشارت إلى أنه تم خلال عمل القافلة توقيع الكشف الطبي على ١٧١٣ مريضًا من أهالي المنطقة وصرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل ٥١٤ حالة إلى العيادات التخصصية والمستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوص أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.
من جهتها؛ قالت الدكتورة رشا فوزي، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم خلال القافلة إجراء ٩٥ تحليلاً طبيًا بمعمل الدم بالقافلة و٩٦ تحليلاً بمعمل الطفيليات و ٦ آشعة سينية، علاوة على فحص ٧٠ من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد لـ ٧٥٨ مواطنًا من أهالي المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

صحة الإسكندرية خدمات طبية خدمات طبية مجانية القوافل العلاجية وزارة الصحة

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