بينها افتتاح معرض "كذا لون" بكرمة بن هانئ.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

يحتشد اليوم الأربعاء 9 أغسطس بالعديد من الأنشطة الثقافية والفنية، بين العروض المسرحية، وفعاليات مهرجان الصيف الدولي، والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

ففي السابعة مساء، يفتتح بمركز كرمة بن هانئ الثقافي، بمتحف أحمد شوقي بالجيزة، المعرض الجماعي “كذا لون”، والذي يستمر حتي 19 أغسطس الجاري.

هذا ويشارك في المعرض كل من الفنانين: حاتم الشربيني، أحمد مصطفي أمين، أمنية عفيفي، إيمان حسين، إيمان عامر، إيمان يس، باهر أبو بكر، رشا محسن، سامية طه، سيف عمرو، شريف محمد نعيم، شريهان رضا، شيرين عبد الجميد البياع، شيماء الحبشي، شيماء شعراوي، يمني أبو علم، يسرا نادر، ولاء النمر، هبة صالح، نورهان عبد الله إبراهيم، مي الجندي، مصطفي الحادي، مريم شريف محمد نعيم، مروة أحمد فؤاد، محمد إبراهيم الشافعي، فاطمة مراد، فاطمة طارق رشوان، عبد الحميد حسني، وطارق سلام.

ــ فعاليات صندوق التنمية الثقافية

كما ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، عدة فعاليات، منها العرض المسرحي “جوه الصندوق”، والذي يعرض ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري، وذلك في العاشرة مساءو بقصر الأمير طاز، والعرض من إخراج إسلام إمام.

تدور فكرة العرض فى إطار كوميدى درامى حول المشاكل الاجتماعية والنفسية التى تواجه الفرد والمجتمع، والقضايا المعاصرة التى يواجهها الشباب فى حياتهم اليومية و التحديات النفسية والاجتماعية والثقافية بشكل مبتكر وكيفية احتوائهم وتوعيتهم بتقبل الآخر من خلال شخصيات مختلفة.

وضمن نشاط مركز جمال عبد الناصر الثقافي، التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية خلال الاجازة الصيفية، ينظم المركز ورشة في مبادئ السيناريو مع دكتور نادر رفاعي، وذلك فى السابعة مساء.

تشمل الورشة مبادىء عامة للسيناريو (الفكرة ـ الملخص ـ المعالجة ـ شكل السيناريو)، البناء الدرامى فى الفيلم السينمائى، رسم الشخصيات فى الفيلم السينمائى، تقنيات الحوار السينمائى، وعلاقة السيناريست بباقى عناصر الفيلم، ودور المكان فى السيناريو السينمائى

ــ العلوم الاجتماعية في عالم متغير بمكتبة الإسكندرية

وفي الثامنة مساء، تطلق مكتبة الإسكندرية سلسلة من الندوات عبر الانترنت بعنوان "العلوم الاجتماعية في عالم متغير"، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب، جامعه القاهرة، من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي.

تبدأ سلسة الندوات، بندوة "آفاق المستقبل في علم الاجتماع: نظرة على الجمعية الدولية لعلم الاجتماع ونشاطاتها" ويلقيها الدكتور مبروك بوطقوقة؛ أستاذ الأنثروبولوجيا بجامعه باتنة 1، بالجزائر وعضو اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لعلم الاجتماع والمشرف العام لمركز فاعلون ويدير الندوة الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية وأستاذ علم الاجتماع، والندوة مفتوحة للجمهور للتعرف على توصيات المؤتمر الدولي لعلم الاجتماع الذي عٌقد في استراليا في يونية الماضي وتلقي اسئلتهم.

وفي الثامنة والنصف، وضمن فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية، يستقبل المسرح الصغير بالمكتبة، حفل ستاند كومدي للفنان علاء الشيخ.

ــ فرقة مزاهر بمركز مكان

وفي الثامنة مساء، يحتضن المركز المصري للفلكلور ــ مكان، حفل جديد تحييه فرقة مزاهر، لعروض الزار، وهو من الأشكال الموسيقية القليلة التى تحتل فيها المرأة دورا أساسيا.

وتعود أهميته الفنية لكونه من الفنون التى عاشت بعيداً عن عمليات التأثير والتأثر، نظرا لمحاصرة المجتمع والدولة لها فاحتفظت بقوامها وأصولها القديمة التي قد تعود إلى العصور المصرية القديمة.

ــ ذكري تأسيس إذاعة صوت العرب

وفي الخامسة مساء، تعقد بمكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، احتفالية كبري بالذكري السبعين علي تأسيس إذاعة صوت العرب، ويتحدث فيها كل من: الإذاعي شريف عبد الوهاب، الإعلامية منال هيكل، والإذاعي محمد نوار، ويدير اللقاء مدير المكتبة ياسر عثمان.



ــ خريطة عروض المهرجان القومي للمسرح المصري

حيث تبدأ العروض في السادسة مساء، علي خشبة مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات، والعرض المسرحي “الملتقي”. وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ يعرض علي خشبة مسرح السامر عرض “يهودي مالطة”. وفي الثامنة مساء، تحتضن خشبة مسرح السلام بشارع القصر العيني عرض “أوليفر”. وفي العاشرة مساء، عرض “استدعاء ولي أمر”، بمركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية. وفي نفس التوقيت ــ العاشرة مساء ــ يعرض بمركز إبداع قصر الأمير طاز، عرض “جوه الصندوق”.