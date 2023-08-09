الباز يدعو الأزهر والدولة لتنظيم احتفالية بمئوية البابا شنودة

دعا الإعلامي والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، إلى تنظيم احتفالية رسمية من الدولة المصرية بمئوية البابا شنودة، ويشترك فيها عدد من المؤسسات، لتكريم رجل صاحب أثر كبير.

وقال الباز، خلال لايف “البساط أحمدي” على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "البابا شنودة له أثر بالغ في حياتنا العامة، كنت أكثر واحد اختلف معه، وعملت كتاب انزعج منه البابا، واترفع علي قضية من 23 كاهنا".

ودعا الباز مؤسسة الأزهر لعمل احتفالية بمئوية البابا شنودة، مشيرًا إلى أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، كانت علاقته طيبة بالبابا شنودة.

وأوضح أن الاحتفال بمئوية البابا شنودة، رسالة للأجيال، أن كل صاحب أثر وينطلق من أرضية وطنية نحتفي به ونكرمه.