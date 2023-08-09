الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الإمارات يستقبل مستشار الأمن القومى الأمريكى

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة جيك سوليفان.

وبحث الشيخ محمد بن زايد ومستشار الأمن القومي الأمريكي، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيز شراكتهما في مختلف الجوانب، التي تخدم مصالحهما المشتركة.

كما تناول اللقاء، عددًا من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والعمل المشترك لدعم السلام وترسيخ الاستقرار فيها لما فيه مصلحة جميع شعوبها ودولها.

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