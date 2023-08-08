الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الفريق أسامة ربيع: عملية انتشال القاطرة "فهد" سارت كما هو مخطط لها

أسامة ربيع
أسامة ربيع

علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على نجاح انتشال القاطرة الغارقة "فهد"، قائلًا: "إنه تم أولًا تأمين القاطرة الغارقة بشمندورات تحذيرية وعلامات، حتى لا يتم إيقاف حركة الملاحة وتستمر بالسير بشكل طبيعي في الاتجاهين".

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية لنشرة الأخبار المذاعة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه كان يوجد شخص مفقود داخل القاطرة، وقد تم توجيه الغطاسين جميعهم، للبحث لمدة يوم ونصف اليوم، حتى تم العثور عليه، ومن ثم جاءت عملية انتشال القاطرة من المياه، وهي عملية معقدة وليست سهلة، حيث كانت على أعماق بعيدة تقدر بـ27 مترًا، وهو ما استهلك مجهودًا كبيرًا جدًا من الغطاسين لإخراج القاطرة بشكل كامل.

وأوضح، أنه بفضل الله ثم بالخبرات والقدرات المتواجدة في هيئة قناة السويس، وخبرات عمال الإنقاذ الموجودين وولائهم وحبهم للهيئة ولمصر، جعلهم يعملون على أكثر من الحدود التي كانوا من المفترض أن يعملوا عليها، وبأعماق أكبر مما يعملون فيها، حتى تنجح العملية، حيث كانوا يعملون من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا، مؤكدًا أن عملية انتشال القاطرة "فهد" سارت كما هو مخطط لها دون التأثير على حركة الملاحة.

الأكثر قراءة

صرخات فى جُنح الظلام... كواليس اكتشاف مذبحة «كفر غطاطى»

مصرع صاحب محل أحذية غرق بمياه النيل فى الجيزة

دفتر أحوال الداخلية.. شبكة لترويج العملات الافتراضية.. ومنفذ مذبحة «كفر غطاطى» فى قبضة الأمن

منذر الحايك: هناك من يُشرع القتل باسم الجهاد ويظن أن الله اختاره دون غيره.. والجهل بمعتقدات يعيدنا لمحاكم التفتيش

كامل الوزير: "بشوف الوزارات بالعاصمة الإدارية.. وإللى عنده لمبة بقوله طفّيها"

"على البلاط".. كواليس سرقة شقة سفير ليبى سابق بشارع مصدق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال