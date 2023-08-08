الفريق أسامة ربيع: عملية انتشال القاطرة "فهد" سارت كما هو مخطط لها

علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على نجاح انتشال القاطرة الغارقة "فهد"، قائلًا: "إنه تم أولًا تأمين القاطرة الغارقة بشمندورات تحذيرية وعلامات، حتى لا يتم إيقاف حركة الملاحة وتستمر بالسير بشكل طبيعي في الاتجاهين".

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية لنشرة الأخبار المذاعة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه كان يوجد شخص مفقود داخل القاطرة، وقد تم توجيه الغطاسين جميعهم، للبحث لمدة يوم ونصف اليوم، حتى تم العثور عليه، ومن ثم جاءت عملية انتشال القاطرة من المياه، وهي عملية معقدة وليست سهلة، حيث كانت على أعماق بعيدة تقدر بـ27 مترًا، وهو ما استهلك مجهودًا كبيرًا جدًا من الغطاسين لإخراج القاطرة بشكل كامل.

وأوضح، أنه بفضل الله ثم بالخبرات والقدرات المتواجدة في هيئة قناة السويس، وخبرات عمال الإنقاذ الموجودين وولائهم وحبهم للهيئة ولمصر، جعلهم يعملون على أكثر من الحدود التي كانوا من المفترض أن يعملوا عليها، وبأعماق أكبر مما يعملون فيها، حتى تنجح العملية، حيث كانوا يعملون من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا، مؤكدًا أن عملية انتشال القاطرة "فهد" سارت كما هو مخطط لها دون التأثير على حركة الملاحة.