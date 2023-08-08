الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الفاو": 30% من سكان المنطقة العربية مهددون بالجوع بسبب النزاعات

الفاو
الفاو

 قال عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، إن 30% من سكان المنطقة العربية مهددون بالجوع، والسبب الرئيسي لذلك هو انتشار النزاع سواء في سوريا أو اليمن أو السودان، خاصة وأنه يؤدي إلى حالات نزوح كبيرة، وترك الأرض والزراعة، مما يؤدي إلى انهيار المنظومة الغذائية.

 وتابع "الواعر"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن أزمة كوفيد ضربت سلاسل الإمداد بصورة كبيرة، وبالتالي انخفضت كمية المنتجات على مستوى العالم، كما أن الحرب الروسية الأوكرانية تؤثر سلامة على أزمة سلاسل الإمداد.

حجم هدر الطعام يصل إلى 30% 

وأشار إلى أن هناك 800 مليون شخص في العالم يذهبون إلى النوم يوميًا دون طعام، رغم هدر الطعام في الكثير من الأماكن بنسبة كبيرة، خاصة في شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن حجم هدر الطعام يصل إلى 30%، وفي المنطقة العربية يصل لـ40%، خاصة في مصر ومنطقة الخليج، وبعض الدول الأخرى.

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