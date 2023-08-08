رئيس جهاز التمثيل التجارى يكشف آليات الترويج للفرص الاستثمارية بمصر (فيديو)

قال يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، إن التمثيل التجاري هو الجناح الدبلوماسي للاقتصاد المصري، أو الجناح الخارجي للدبلوماسية الاقتصادية المصرية، حيث إن لدينا بالخارج 43 مكتب تمثيل تجاري في عدد من دول العالم.



وأضاف الواثق بالله، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc، اليوم الثلاثاء، أن هذه المكاتب لها مهام كثيرة، منها حكومي وغير حكومي.



ولفت رئيس جهاز التمثيل التجاري، إلى أن المهام الرئيسية هي زيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة، أو الدخول بمنتجات جديدة لأسواق قائمة بالفعل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والترويج للمشروعات القومية المصرية التي لها إمكانية المشاركة من خلال طرف أجنبي، والمثلث الذهبي وغيرهما.



وأوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن بعض المكاتب تغطي دول محيطة من الدول التي توجد فيها، مشيرًا إلى أنه تم فتح أسواق جديدة في الدول المحيطة بالدولة الروسية، حيث إنه يتم التصدير لبيلاروسيا، وكازاخستان، وكردستان، وروسيا أيضًا، بالإضافة إلى التصدير لدول أمريكا اللاتينية.

وتابع: وصلنا إلى 35.2 مليار دولار خلال عام 2022، مقارنة بـ 30 مليار دولار في 2021، بالإضافة إلى عودة العلاقات المصرية التركية، حيث وصل حجم التبادل التجاري إلى 7.1 مليار دولار، وبالغزو البترولي يصل التبادل إلى 10 مليارات دولار.