تحرير 33 مخالفة تموينية خلال حملة تفتيشية على مخابز المنيا (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا حملة تموينية رقابية وتفتيشية بقيادة رئيس المركز والمدينة علي الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية المدعمة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 33 محضرًا تموينيًا لمخابز مخالفة، وضبط سكر ومكرونة مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وقاد تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، حملة تموينية رافقه خلالها، عصام الطوبجى مدير إدارة التموين بابوقرقاص، أسفرت عن ضبط 200 كيلو سكر و 189 كيلو مكرونة سلع تموينية مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بالتعاون مع غدارة التموين والجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها لفرض الأنضباط التمويني والعمل علي أستقرار الأسواق مشددا على إدارة التموين والرقابة التموينية بضرورة استمرار الحملات التموينية علي الأسواق و المحلات التجارية و المخابز لضبط كافة المخالفات التموينية بدائرة مركز ومدينة ابوقرقاص.

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