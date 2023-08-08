علماء يحذرون من تكون ثقب الأوزون فى وقت مبكر.. ومخاوف بشأن القطب الجنوبى

بدأ ثقب طبقة الأوزون في التكون في وقت مبكر من هذا العام، مما أثار تحذيرات من أن هذا الثقب الذي يقع في المتوسط من الطبقى ​​قد يزيد من ارتفاع درجة حرارة القطب الجنوبي، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الجليد البحري وبدأ ذوبانه.

وتشير بيانات الأقمار الصناعية من المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، إلى أن الثقب قد بدأ بالفعل في التكون فوق القارة القطبية الجنوبية، بحسب صحيفة الجارديان.

قال الدكتور مارتن جوكر، المحاضر في مركز أبحاث تغير المناخ بجامعة نيو ساوث ويلز، إن الثقب بدأ غالبا في التكون في نهاية سبتمبر، وبلغ ذروته في أكتوبر قبل أن يغلق في نوفمبر أو ديسمبر، مردفاً: "بدء التكون في أغسطس هو بالتأكيد مبكر جدًا، حين لا نتوقع ذلك عادة".

ثقب الأوزون في القطب الجنوبي هو ترقق سنوي لطبقة الأوزون في الستراتوسفير، والتي تحتوي على تركيز عالٍ من جزيئات الأوزون التي تمتص الأشعة فوق البنفسجية من الشمس. لقد "التئام" الثقب بمرور الوقت، بعد بروتوكول مونتريال لعام 1989 الذي قضى على 99٪ من المواد الكيميائية المستنفدة لطبقة الأوزون، مثل مركبات الكربون الكلورية فلورية. من المتوقع أن تعود مستويات الأوزون فوق القطب الجنوبي إلى مستويات 1980 بحلول عام 2066.

ويحذر العلماء من التكون في هذا الوقت مما قد يؤدي إلى زيادة تصاعد الأبخرة من المنطقة الجليدية، ما قد يؤثر بدوره على طبقات الأوزون، فضلاً عن مخاوف بشأن ذوبان الجبال الجليدية.