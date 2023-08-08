الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

بتكلفة 52 مليونًا.. «جاكلين سمير» تستعرض مراحل تطوير مسجد السيدة نفيسة

مسجد السيدة نفيسة
مسجد السيدة نفيسة

قالت جاكلين سمير، نائب مدير إدارة صيانة القصور والآثار والمشرف على صيانة وترميم مساجد آل البيت بالمقاولون العرب، إن عملية تطوير وصيانة مسجد السيدة نفيسة- رضي الله عنها- بحسب البروتوكول المسند لشركة المقالون العرب، كان على ثلاث مراحل، تم إنجاز مرحلتين منها بتكلفة 30 مليونا، والمرحلة الثالثة سيكون تكلفتها 22 مليون جنيه، وبشكل مبدئي ستكون التكلفة المبدئية المسجد تزيد علي 52 مليون جنيه.

وأوضحت سمير، أن ما تم إنجازه حتى الآن من أعمال الصيانة والتجديد، كالآتي: "الضريح، المسجد القديم، والمداخل، مسارات الزيارة، الملاحق- مكاتب والغرف بالمسجد-، الأسطح، القبتين، مأذنتين، ودورات المياه".

المهندسة جاكلين سمير 

جدير بالذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قال إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، لمسجد السيدة نفيسة- رضي الله عنها- يأتي في إطار خطة الدولة المصرية لعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى بصفة عامة واهتمامها بالقاهرة التاريخية ومساجد آل البيت بصفة خاصة.

وأضاف جمعة أنه بعد افتتاح مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي وافتتاح مسجد الإمام الحسين- رضي الله عنه- ومسجد سيدنا عمرو بن العاص -رضي الله عنه- ومسجد الظاهر بيبرس والحاكم بأمر الله والسيدة فاطمة النبوية بعد تطوير هذه المساجد تطويرا يليق بمكانتها وتاريخها يأتي اليوم افتتاح مسجد نفيسة العلم- رضي الله عنها.

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