للحفاظ على صحة الكلى.. ٣ تمارين يوجا قم بممارستها يوميًا

تلعب الكلى دورًا حيويًا في الحفاظ على الصحة العامة للجسم ومن المهم العناية بها، حيث إنها المسئولة عن وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك تنظيم مستويات السوائل، وتصفية الفضلات والسموم من الدم، وتنظيم ضغط الدم، وتنشيط فيتامين د من أجل صحة العظام وإنتاج الهرمون الذي يحفز إنتاج خلايا الدم الحمراء.

ويحدث مرض اعتلال الكلى المزمن عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، مما يؤدي إلى تراكم سموم الجسم والمياه الزائدة فيه، ويسبب مشاكل صحية كثيرة، مثل أمراض القلب واعتلال الكلى المزمن، ومن الممكن الدخول في غيبوبة.

وحسب موقع Hindustan times فقد نصح خبراء الصحة بأنه لحماية صحة الكلى، من المهم التحكم في مستويات السكر في الدم، والإقلاع عن التدخين، وبقاء الجسم رطب، والخضوع لفحوصات طبية منتظمة، وقال الدكتور فرنسيس جون إنه بالإضافة إلى هذه التدابير، فإن ممارسة بعض تمارين اليوجا يمكن أن يحسن وظائف الكلى ويعزز الشفاء.

واقترح ممارسة 3 تمارين لليوجا تضاف إلى روتين اللياقة البدنية الخاص بكل شخص لدعم وظائف الكلى، والمساعدة في إزالة السموم والمساهمة في الحفاظ على صحة الكلى:

الجلوس إلى الأمام منحنيًا:

مد رجليك للأمام والكاحلين معًا، ثم اثنِ الركبتين قليلًا مع الحفاظ على استقامة ساقيك، ومد ذراعيك لأعلى، وحافظ على عمودك الفقري منتصبًا، أخرج زفيرًا، ثم خذ شهيقًا، ثم أخرج زفيرًا مرة أخرى، انحنِ للأمام عند الوركين، وجلب الجزء العلوي من جسمك إلى الجزء السفلي من جسمك، حاول تقريب معدتك من فخذيك، مع الحفاظ على استقامة ظهرك، واخفض ذراعيك، وامسك أصابع قدميك الكبيرة بأصابعك، حاول أن تلمس ركبتيك بأنفك، بينما تضع معدتك على فخذيك. كن على ذلك الوضع لفترة من الوقت.

فوائد ذلك الوقت:

• يساعد على الهضم ويخفف الإمساك.

• يساعد على تليين أعضاء البطن والحوض.

• يوازن الدورة الشهرية.

• يهدئ الدماغ ويعزز الاسترخاء.

• يخفف التوتر والاكتئاب الخفيف والتعب.

• ينشط الكبد والكلى والمبيض والرحم.

• يحسن الهضم ويخفف من انقطاع الطمث وانزعاج الدورة الشهرية.

• يهدئ الصداع والقلق وضغط الدم المرتفع.

2. وضع القوس:

ابدأ بالاستلقاء على بطنك، ثم اثني ركبتيك وأمسك كاحليك براحة يدك، وحافظ على قبضة يدك قوية، ارفع ساقيك وذراعيك لأعلى ما تستطيع، انظر لأعلى واستمر في الوضع لفترة من الوقت.

فوائد ذلك التمرين:

• يفتح الكتفين.

• يحرق دهون البطن.

• يقوم بتدليك أعضاء البطن.

• يحسن مرونة الظهر.

3. وضع العجلة:

قم بالاستلقاء على ظهرك، ثم اثنِ رجليك عند الركبتين، وتأكد من وضع قدميك بثبات على الأرض، اثنِ ذراعيك على المرفقين، بحيث تكون راحة اليد في مواجهة السماء، قم بتدوير ذراعيك على الكتفين و ضع راحتي يديك على الأرض على جانبي رأسك، استنشق الهواء واضغط على راحتي يديك وساقيك وارفع جسمك بالكامل لتشكيل قوس، انظر للخلف وارخِ رقبتك، بينما تسمح لرأسك بالسقوط برفق خلفك، ووزع وزن جسمك بالتساوي بين أطرافك الأربعة، استمر على ذلك الوضع لفترة من الوقت.

فوائد ذلك التنرين:

• يوسع الصدر ويحسن سعة الرئة.

• يقلل من التوتر.

• يقوي عضلات اليدين والرجلين.

• ينشط الغدد الصماء ويحافظ على التمثيل الغذائي الأمثل في الجسم.

• ينشط عمليات الكبد والطحال والكلى.

• يعزز تنقية الدم والدورة الدموية.

وأضاف: "من خلال دمج ممارسات اليوجا هذه في روتينك، جنبًا إلى جنب مع إجراء تعديلات على نمط الحياة، يمكنك دعم صحة الكلى والرفاهية العامة، من المهم الحفاظ على وزن صحي من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن يشمل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة مع الحد من تناول الملح والأطعمة الدهنية".