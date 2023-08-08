الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوتين يوقع مرسومًا بتسوية الصادرات الزراعية الروسية بالروبل

بوتين
بوتين

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسومًا يمكن مشتري الصادرات الزراعية الروسية من الدفع بالروبل بدلًا من الدولار، وهي خطوة تصفها موسكو بأنها وسيلة لتخفيف ضغط العقوبات على الدول التي لا تزال "صديقة" معها.

وتطالب روسيا منذ فترة طويلة بمعاودة ربط بنكها الزراعي الحكومي بشبكة "سويفت" للمدفوعات الدولية، التي أُقصي منها بعد اندلاع شرارة الأزمة الأوكرانية العام الماضي.

وكان عدم إعادة روسيا إلى الشبكة، أحد الأسباب التي أعلنتها الشهر الماضي لانسحابها من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.
وسلط بوتين الضوء على الحاجة إلى تحويل التجارة إلى العملات الوطنية، في خطاب ألقاه أمام القمة الإفريقية الروسية في سان بطرسبرج في يوليو.

وقالت نائبة رئيس الوزراء، فكتوريا أبرامشينكو، الشهر الماضي، إن المرسوم "سيسهل دخول الدول الصديقة إلى سوق الأغذية"، وسيحمي المُصدرين الروس والدول "الصديقة" لروسيا من ضغط العقوبات.

وأضافت: "اعتاد شركاؤنا على استلام الأغذية الروسية عالية الجودة بدون انقطاع، وسنواصل عمليات التسليم هذه".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين الصادرات الزراعية الدولار روسيا

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