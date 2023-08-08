الرئيس الأوكرانى: سنرد على هجمات روسيا فى البحر الأسود بالمثل

أعلن الرئيس الأوكراني، اليوم الثلاثاء، عن رده على هجمات روسيا في البحر الأسود بالمثل، وفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وتعهد الرئيس زيلينسكي بالرد على أي هجمات روسية على الأراضي الأوكرانية حول البحر الأسود، قائلًا إن أوكرانيا "ستفعل الشيء نفسه".

وقال الرئيس الأوكراني في إفادة صحفية مع صحفيين من أمريكا الجنوبية، إن الأمر يتعلق "بالدفاع عن فرصنا في أي ممر".

وقال زيلينسكي: "إذا استمرت روسيا في هيمنتها على البحر الأسود، خارج أراضيها، وحاصرتنا أو أطلقت علينا النار مرة أخرى، وإطلاق صواريخ على موانئنا، فإن أوكرانيا ستفعل الشيء نفسه".

وشنت أوكرانيا هجمات أقل بكثير على الأراضي الروسية، لكنها أعلنت مسئوليتها عن هجومين على سفينتين في موانئ روسية الأسبوع الماضي.

كانت إحدى الهجمات على سفينة أسطول البحر الأسود الراسية في نوفوروسيسك هي المرة الأولى التي تستهدف فيها أوكرانيا ميناءً تجاريًا روسيًا.

وأضاف زيلينسكي: "ليس لدينا الكثير من السفن. لكن يجب أن يفهموا بوضوح أنه بحلول نهاية الحرب، لن يكون لديهم أي سفن، صفر".

ودعا موسكو إلى وقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على الموانئ الأوكرانية حتى تتم التجارة.

وفي سياق متصل، قالت المخابرات الأوكرانية إنها اعتقلت امرأة يُزعم أنها كانت تجمع معلومات عن تفاصيل سفر الرئيس فولوديمير زيلينسكي لمساعدة القوات الروسية في تنفيذ محاولة اغتيال.

في قضية منفصلة يوم الثلاثاء، قال جهاز المخابرات (SBU) إنه اعتقل مجموعة من النساء في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا بزعم أنهن يعملن لصالح كل من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) ومجموعة فاجنر شبه العسكرية.

تحتجز إدارة أمن الدولة بانتظام مواطنين يشتبه في أنهم يعملون لصالح روسيا لكن مؤامرة الاغتيال المزعومة تبرز لهدفها البارز. في حالة إدانتها، يمكن أن تواجه المرأة ما يصل إلى 12 عامًا في السجن.

حاولت المرأة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، جمع المواقع التي كان زيلينسكي يزورها خلال رحلة إلى مدينة ميكولايف الجنوبية في يونيو، حسبما قال المتحدث باسم إدارة أمن الدولة، أرتيم ديختيارينكو، يوم الثلاثاء. خططت المرأة لإرسال الإحداثيات إلى مشرفها الروسي حتى تتمكن القوات الروسية من تنفيذ ضربة مستهدفة على موقع زيلينسكي.