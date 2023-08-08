الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هل يجوز الدعاء أمام مقام السيدة نفيسة؟.. خالد الجندى يجيب

السيدة نفيسة بعد
السيدة نفيسة بعد التجديد

رد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على سؤال هل يجوز الدعاء أمام مقام السيدة نفيسة؟، مؤكدًا أننا نتقرب إلى الله بزيارتها والدعاء لها وهؤلاء الناس لديهم مكانة لا بد أن تكون قبورهم عطرة بالنفحات والبركات. 

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه على الرغم من ذلك لا يجوز أن نطلب منها شيئًا، ولا نطلب إلا من الله ولا نسأل سوى الله، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد الجهلة أننا نشرك بالله إذا دعونا الناس لتكريم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام واحترامهم، لأننا نؤمن بقول النبي عليه الصلاة والسلام "إذا سألت فسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله".

 الدعاء لله فقط لأنها لا تملك لنفسها نفعًا ولا ضرًا 

وأكد أن الدعاء لله فقط لأنها لا تملك لنفسها نفعًا ولا ضرًا هي سبب من أسباب إجابة الدعاء وبركته، وحبك لها اسمه الوسيلة، بدليل قوله تعالى "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ"، فالصدقة والصلاة وبر الوالدين وتعليم االناس كلها وسائل تقربك لله تعالى ومنها حبك لآل بيت رسول الله.

خالد الجندي مقام السيدة نفيسة الدعاء قبورهم عطرة بالنفحات الدعاء لله فقط

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