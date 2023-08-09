الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 فى محلات الصاغة

الذهب
الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 في محلات الصاغة بدون مصنعية من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بسبب الانخفاضات المتتالية في كافة الأعيرة في الأوقات الأخيرة بفعل التراجع في الأوقية بالبورصة العالمية عقب تصريحات رئيس الفيدرالي بضرورة استمرار رفع معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 في محلات الصاغة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 في محلات الصاغة بقيمة 5 جنيهات في الأسواق المصرية، في حين تراجعت أوقية الذهب بالبورصة العالمية بنحو 9 دولارات، حيث سجل جرام الذهب من عيار 21 الأكثر مبيعًا في الدول العربية مستوى 2150 جنيهًا، في حين سجلت الأوقية بالبورصة العالمية نحو 1934 دولارًا.

يضاف إلى قيمة جرام الذهب قيمة المصنعية ورسوم الضرائب والدمغة والتي تختلف من محل إلى آخر من محلات الصاغة في كافة محافظات الجمهورية، وإليكم الأسعار بالتفصيل في محلات الصاغة المصرية.

جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2464 جنيه.
الشراء 2457.25 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 1.25 نقطة.

جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2258.75 جنيه.
الشراء 2252.5 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 1 نقطة.

جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2156 جنيه.
الشراء 2150 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 1 نقطة.

 

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 8-8-2023

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 فى مصر بدون مصنعية

 

جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1848 جنيه.
الشراء 1842.75 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى .75 نقطة.
جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1437.25 جنيه.
الشراء 1433.25 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى .75 نقطة.

جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1232 جنيه.
الشراء 1228.5 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 0.5 نقطة.

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منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 8-8-2023

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 فى مصر بدون مصنعية


جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 924 جنيه.
الشراء 921.5 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 0.5 نقطة.
جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 17248 جنيه.
الشراء 17200 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 8 نقطة.
أونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 1933$.
الشراء 1932$.
بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.

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اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب الذهب محلات الصاغة الصاغة جرام الذهب عيار 24 عيار 18

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