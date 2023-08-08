سقوط جزار «كفر الغطاطي».. شاهد: المتهم نحر أطفاله على أنغام الموسيقى

لم يتخيل سكان منطقة “كفر غطاطي” بالهرم، أن أصوات الأغاني التي تخرج من إحدى المنازل القاطنة بالمنطقة، تخفي ورائها جريمة بشعة راح ضحيتها ربة منزل وابنتها وأصيب 4 آخرون، وسرعان ما تتكشف خيوط الجريمة ويتبين أن مرتكبها هو الأب المدمن.

أصوات أغاني داخل منزل الضحايا

بعد صلاة العشاء، تفاجأ الأهالي بخروج الطفلة مي ابنة الـ8 سنوات، من منزلها وبها ذبح سطحي في رقبتها، الأمر الذي جعل الجميع يهرول للمنزل لإنقاذها، فكانت الصدمة.

الدماء تلطخ جدران المنزل ورائحة البنزين تملأ أرجاء العقار، لم يمر وقت طويل قبل أن يصل رجال الأمن إلى المنزل لكشف غموض الحادث، وفقًا لما ذكره أحد شهود العيان لـ"الدستور".

نحر أفراد أسرته دون رحمة

أحد شهود العيان، قال لـ"الدستور" إن الأب المتهم قام بنحر أسرته المكونة من زوجة وخمسة فتيات أكبرهن عمُرًا 16 عامًا، وذكر أن المتهم حاول إشعال النيران في المنزل بعد ارتكاب الجرمية لكنه فر هاربا بعد استنجاد ابنته بالسكان، وأوضح أن الإسعاف جاءت ونقلت 4 فتيات للمستشفي لإنقاذهم ، بينما كانت الأم وابنتها الكبرى فارقوا الحياة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة الهرم بلاغًا يفيد ، بمقتل ربة منزل وطفلتها، وإصابة ٤ آخرين من أبنائها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين مقتل رانيا حسن محمد، 39 سنة، ربة منزل، وابنتها «جنى»، 9 سنوات وإصابة الأخرين «ملك، 16 سنة، منة، 15 سنة، مي، 8 سنوات، سجدة، 5 سنوات»، وتبين أن الأب عبد المولى بكري، 41 سنة، عامل خردة وراء ارتكاب الواقعة.

وبإعداد الكمائن تمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم واقتياده لقسم الشرطة للتحقيق معه، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح جثث الضحايا وإعداد تقرير حول ملابسات الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، واستدعاء آسرة الضحية لسماع أقوالهم، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

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