الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

علوم سوهاج الأولى فى مسابقة أفضل كلية في أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

فازت كلية العلوم بجامعة سوهاج بالمركز الأول فى المسابقة التى نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، لاختيار أفضل كلية على مستوى القطاع، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني القائم بعمل رئيس الجامعة، وقال أن المركز الثاني حصلت عليه كلية الطب البشري، أما المركز الثالث فكان من نصيب كلية التمريض، وأيضاً المركز الرابع والخامس فحصلت عليه كليتي الألسن والتجارة، وذلك بعد تقييم اللجنة المختصة بفحص الملفات المقدمة من الكليات المشاركة بالمسابقة.

وهنأ النعماني، الكليات الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى، مؤكداً على أن المسابقة جاءت فى إطار تحفيز وتشجيع جميع منسوبي الجامعة، وخلق جو تنافس إيجابي بين الكليات، وذلك بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، والالتزام بمعايير الجودة والتميز والإبداع الإداري، بالإضافة إلى إحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسي لمواكبة التطورات الحديثة وتنمية القدرات البشرية، الأمر الذى يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المسابقة هدفت إلى إظهار أنشطة القطاع الخدمية الداخلية والخارجية بالكليات، والتعرف على أهم الخدمات المجتمعية والمشروعات المستحدثة بها، إلى جانب إبراز مدى توظيف التحول الرقمي بالخدمات المقدمة، ودور القطاع فى رفع تصنيف الجامعة، و آليات تشجيع البحث العلمي والابتكار، مضيفاً أنه تم تحكيم المسابقة وفقاً لعدد من المعايير والشروط التى تضمنتها المسابقة، وبعد الاطلاع على الملف المقدم من كل كلية والذى ضم الفعاليات والأنشطة التى نفذتها بشكل مفصل بأسلوب علمي ممنهج وموثق بالأدلة والشواهد، موجهاً التهنئة للكليات الفائزة، والكليات المتقدمة لمشاركتهم المتميزة بالمسابقة، مشيراً إلى أن لجنة التحكيم ضمت فى عضويتها كلا من الدكتورة صباح صابر، والدكتور طارق زكي موسي، مقدماً لهم الشكر على مابذلوه من مجهود خلال فترة المسابقة.

البحث العلمي والإبتكار البحث العلمي التجارة التهنئة التحول الرقم التحول الرقمي التنمية المستدام التنمية المستدامة

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