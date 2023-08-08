خالد الجندى: المصريون من أكثر شعوب الأرض حبًا لآل بيت النبى

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية على افتتاح مسجد السيدة نفيسة، مؤكدًا أنه يوم مبارك عندما قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بافتتاح مسجد ستنا السيدة نفيسة، "نفيسة العلوم"، رضي الله عنها وأرضاها.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه في سلسلة متصلة من سلاسل تكريم آل بيت النبي صلي الله عليه وسلم والحفاوة بهم فلهم كل التكريم والاحترام، مشيرًا إلى أنهم طالما رأوا تكريمهم والحفاوة بهم في مصر، فالمصريون من أكثر شعوب الأرض قاطبة محبة لآل بيت النبي عليه السلام.

من هم آل بيت النبي عليه السلام؟

وتابع، أن آل بيت النبي عليه السلام، عند أهل سنة والجماعة هم زوجات النبي وبناته وأصهاره.