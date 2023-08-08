الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحفظ على سائق تسبب فى تعطل حركة المرور وعرضه على الطب الشرعى بالتجمع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، التحفظ على سائق توقف بمنتصف الطريق بالقاهرة الجديدة؛ مما تسبب فى تعطل حركة المرور وبفحصه تبين عدم حمله رخصة قيادة، بمنطقة التجمع، وأمرت النيابة بعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.
كانت الأجهزة الأمنية، كشفت عن ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيسبوك"، متضمنًا قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالوقوف بمنتصف الطريق بالقاهرة، ما تسبب في تعطيل حركة المرور وضبط مرتكب الواقعة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "خاصة بأحد مكاتب الرحلات" وقائدها، وتبين عدم حمله ثمة تراخيص، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة وزارة الداخلية ارتكاب الواقعة التجمع الاول التواصل الاجتماعي الداخلية

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