الجارديان تكشف محاولات إيلون ماسك لمواجهة حملة مناهضة خطاب الكراهية عبر تويتر

اتهمت شركة إيلون ماسك "إكس كورب" (تويتر سابقًا) مؤسسة المناخ الأوروبية ECF بمساعدة مجموعة من الحملات المناهضة لخطاب الكراهية في إجراء أبحاث ضد منصة تويتر.

أزمات ماسك مع خطاب الكراهية

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، جاء هذا الادعاء في تدوينة للشركة نشرت يوم الإثنين زعمت أن المؤسسة الأوروبية لمكافحة الإرهاب قد منحت مركز مكافحة الكراهية الأوروبية CCDH إمكانية الوصول إلى "براندوتش"، وهي أداة برمجية تسمح للمنظمات بمراقبة المنشورات على تويتر، والتي أعاد ماسك تسميته الشهر الماضي إلى "X".

وقالت الشركة في تدوينتها: "لجنة حقوق الإنسان الأوروبية حصلت على هذه الفرصة بالتعاون مع مؤسسة المناخ الأوروبية، التي قدمت أوراق اعتماد للجنة حقوق الإنسان في انتهاك لالتزاماتها التعاقدية تجاه شركة براندوتش".

تقاضي شركة إكس كورب، CCDH في محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة بسبب ادعاءات بأن CCDH قامت بمسح منصة تويتر السابقة للحصول على بيانات وحصلت على وصول غير مشروع إلى براندوتش، وردًا على الشكوى القانونية، اتهمت اللجنة ماسك بأنه وراء محاولات إسكات حملة مناهضة خطاب الكراهية.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أنه في الدعوى القضائية ضد CCDH التي رفعت الأسبوع الماضي، تم إدراج الكيان الذي لم يسمه آنذاك والذي منح CCDH حق الوصول إلى Brandwatch الذي شارك بشكل غير صحيح بيانات اعتماده الخاصة بتسجيل الدخول مع CCDH.

ادعى محامو شركة ماسك أن اللجنة استخدمت "منهجيات معيبة لتطوير روايات مضللة وغير صحيحة عن تويتر".

وجاء في الدعوى التي تم تقديمها الأسبوع الماضي أيضًا أن العديد من المعلنين الذين لم يكشف عن أسمائهم لم يعودوا ينفقون على المنصة، أو يتوقفون عن الإعلان، أو يقررون عدم تنشيط الحملات، بعد قراءة عمل لجنة حقوق الإنسان.

وحسب ما جاء في الملف، فإن ذلك يشمل شركات كبيرة متعددة الجنسيات وأن تكلفة التأجيلات الإعلانية قد وصلت إلى عشرات الملايين من الدولارات.