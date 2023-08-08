جامعة المنوفية تستقبل طلابًا من دول مختلفة للتدريب فى المستشفيات الجامعية

أعلن الدكتور ناصر عبدالباري، عميد كلية الطب جامعة المنوفية، عن استضافة 7 طلاب من 6 دول مختلفة، وذلك للتدريب داخل المستشفيات الجامعية في إطار برنامج التبادل الطلابي للجمعية العلمية لكلية الطب.

وحرص الدكتور ناصر عبدالباري، عميد كلية الطب جامعة المنوفية، على الترحيب بطلاب كليات الطب من جنسيات مختلفة ضمن برنامج التبادل الطلابي للجمعية العلمية لكلية الطب بحضور حامد أبوالمجد مدير إدارة رعاية الشباب.

وأعلن الدكتور ناصر عبدالباري عميد كلية الطب جامعة المنوفية عن استضافة 7 طلاب من دول مختلفة وهي رومانيا - تونس- المغرب طاجستان - كازاخستان - لبنان، للتدريب بالمستشفيات الجامعية خلال شهر أغسطس الجاري.

وخلال اللقاء رحب عميد الكلية بضيوف كلية الطب والمستشفيات الجامعية، بوفد طلاب التبادل الطلابي متمنياً لهم قضاء وقت ممتع ومفيد داخل كلية الطب والمستشفيات الجامعية.