الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة المنوفية تستقبل طلابًا من دول مختلفة للتدريب فى المستشفيات الجامعية

مدير مستشفيات جامعة
مدير مستشفيات جامعة المنوفية

أعلن الدكتور ناصر عبدالباري، عميد كلية الطب جامعة المنوفية، عن استضافة 7 طلاب من 6 دول مختلفة، وذلك للتدريب داخل المستشفيات الجامعية في إطار برنامج التبادل الطلابي للجمعية العلمية لكلية الطب.

وحرص الدكتور ناصر عبدالباري، عميد كلية الطب جامعة المنوفية، على الترحيب بطلاب كليات الطب من جنسيات مختلفة ضمن برنامج التبادل الطلابي للجمعية العلمية لكلية الطب بحضور حامد أبوالمجد مدير إدارة رعاية الشباب.

وأعلن الدكتور ناصر عبدالباري عميد كلية الطب جامعة المنوفية عن استضافة 7 طلاب من دول مختلفة وهي رومانيا - تونس-  المغرب طاجستان - كازاخستان - لبنان، للتدريب بالمستشفيات الجامعية خلال شهر أغسطس الجاري.

وخلال اللقاء رحب عميد الكلية بضيوف كلية الطب والمستشفيات الجامعية، بوفد طلاب التبادل الطلابي متمنياً لهم قضاء وقت ممتع ومفيد داخل كلية الطب والمستشفيات الجامعية.

التبادل الطلابى أغسطس الجارى الدكتور ناصر جنسيات مختلفة جامعة المنوفية شهر أغسطس الجارى قضاء وقت ممتع

الأكثر قراءة

عروس البحيرة تفجّر مفاجأة بشأن اختلاق زوجها "واقعة العضو الذكري" (خاص)

زوج "رانية" صاحبة منشور “مندوب الشحن”: "ضفرها بمليون واحدة من اللى اتريقوا عليها"

30 مليون جنيه تنهى الأزمة.. الزمالك يسجل قائمته الأولى باتحاد الكرة

هل يعود داعش إلى سوريا مجددا بعد هجوم الرقة؟ خبير عسكري يجيب (خاص)

برلمانية: "العفو عن محبوسين" يؤكد حرص الرئيس على دعم الحوار الوطنى

تنسيق كلية حقوق 2023 بالنسبة المئوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال