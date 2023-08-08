الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تفاصيل جلسة "الحوار الوطني" لصياغة استراتيجية الحفاظ على الهوية المصرية

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

عقدت أمس الإثنين، الجلسة التخصصية المغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت عنوان "الهوية الوطنية" بلجنة الثقافة والهوية الوطنية لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بالهوية الوطنية، المدرجة على قائمة المحور المجتمعي، والتي تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسي والثقافي والإعلامي. 

وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول سبل تعزيز الهوية الوطنية المصرية، وذلك لصياغتها بطرق أكثر دقة قابلة للتنفيذ، تمهيداً لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني ومن ثم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية. 

وناقشت الجلسة عدة مقترحات مختلفة وذلك في الإطار التنفيذي والتشريعي لصياغة استراتيجية خاصة بالحفاظ على الهوية المصرية, كما تناولت الجلسة عدة موضوعات تتعلق باللغة وترسيخ الهوية الوطنية للشخصية المصرية, وكذا قضية الوعى، بالإضافة إلى دور الإعلام والتعليم.

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