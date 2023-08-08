الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: "العفو عن محبوسين" يؤكد حرص الرئيس على دعم الحوار الوطنى

النائبة ميرال جلال
النائبة ميرال جلال الهريدي

رحبت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بإخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيًا، قائلة إن القرار يبعث برسائل إيجابية من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤكد الحرص على إتاحة مناخ سياسي منفتح، يتسع لمشاركة الجميع، منوهة إلى أن توالي مثل هذه القرارات، بمثابة خطوة مهمة في سبيل تعزيز الثقة بين أطراف العملية السياسية في مصر، كما يقدم فرصًا حقيقية لبناء جسور من التواصل بين كل أطياف الوطن.

وقالت النائبة البرلمانية في بيان اليوم، إن هذه القرارات تسهم في دفع مخرجات الحوار الوطني نحو مزيد من التأثير المجتمعي، فضلًا عن إضفاء حالة من الإيجابية ناتجة عن إحراز الحوار الوطني، للكثير من المكاسب على أرض الواقع، فضلًا عن تعزيز مفهوم حقوق الإنسان بما يتماشى مع مفهوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز دور القوى السياسية في الشارع المصري، والمساهمة في خلق مناخ مناسب يساعد على المشاركة المجتمعية الفاعلة في بناء الوطن، الذي يحتضن الجميع بمختلف توجهاتهم السياسية والفكرية، طالما الهدف الأسمى هو إعلاء المصلحة الوطنية، وصناعة مستقبل أفضل لمصرنا الغالية.

وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية تمضي قدمًا بخطى واثقة نحو تمهيد الطريق للعبور للجمهورية الجديدة، وترسيخ مبادئها على مختلف المحاور، لافتة إلى أن الدولة تمكنت من تحقيق تطور كبير في العديد من الملفات، ويأتي ملف الإفراج عن المحبوسين، واحدًا منها، موجهة الشكر إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحرصه الدائم على مد جسور التواصل والاستجابة لنبض الشارع المصري، ودعم مطالب الحوار الوطني.

البرلمان الأمن القومي الرئيس عبدالفتاح السيسي النائبة ميرال جلال الهريدي حزب حماة الوطن عضو لجنة الدفاع والأمن القومي عضو مجلس النواب

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