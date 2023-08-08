30 مليون جنيه تنهى الأزمة.. الزمالك يسجل قائمته الأولى باتحاد الكرة

ينهى مسئولو نادى الزمالك إجراءات تسجيل قائمة فريق كرة القدم الأولى للموسم الجديد بمقر اتحاد الكرة، قبل ساعات من غلق باب القيد خلال الفترة الأولى فى الثانية عشرة من مساء اليوم الثلاثاء، بعد قرار اتحاد الكرة بمد فترة القيد 24 ساعة فقط حتى يتمكن الزمالك من قيد لاعبيه.

وتواجد مندوب من نادي الزمالك فى مقر اتحاد الكرة، ظهر اليوم، لإنهاء إجراءات قيد القائمة الأولى بعدما تم إنهاء الخلاف على المديونية المتراكمة على نادى الزمالك التى تخطت حاجز 70 مليون جنيه، حيث تم الاتفاق مع الشركة الراعية للزمالك على تحويل مبلغ 30 مليون جنيه لصالح اتحاد الكرة، مقابل أن يسمح للزمالك بقيد لاعبيه.

وتم الاتفاق على جدولة المديونيات المتراكمة على الزمالك، حيث تعهدت الشركة الراعية بتحويل 30 مليون جنيه من مستحقات الزمالك لديها إلى خزينة اتحاد الكرة، بهدف إنهاء الأزمة، وقيد اللاعبين فى القائمة الأولى قبل غلق باب القيد.

ويسعى الزمالك لقيد جميع اللاعبين المتواجدين فى القائمة الحالية، فى ظل عدم وجود سيولة مالية تساعده على إبرام صفقات جديدة مع بداية الموسم المقبل، فضلًا عن وجود أحكام بمنع النادى من قيد اللاعبين الجدد، بسبب وجود مستحقات للاعبين رحلوا عن الفريق وحصلوا على أحكام من الاتحاد الدولى لصالحهم.