الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسمياً.. توتنهام هوتسبير يعلن التعاقد مع ميكي فان دي فين

ميكي فان دي فين
ميكي فان دي فين

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي تعاقده بشكل رسمي مع الهولندي ميكي فان دي فين، مدافع فريق فولفسبورج الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر النادي فيديو عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة "تويتر" للقطات لفان دي فين بقميص السبيرز، وعلق: "مرحبًا ميكي فان دي فين".

كما أكد النادي في البيان المنشور عبر موقعه الرسمي إتمام التعاقد مع اللاعب حتى 30 يونيو 2029.

ويجيد فان دي فين اللعب في مركز قلب الدفاع، والظهير الأيسر.

كما كشف النادي عن ارتداء اللاعب القميص رقم 37.

وسبق أن اجتاز اللاعب الفحص الطبي الخاص بانضمامه لصفوف السبيرز، صباح اليوم، قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وبدأ ميكي فان دي فين مسيرته في شباب فريق فوليندام، وتدرج في المراحل العمرية بالفريق حتى تم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2019، وقضى موسمين مع الفريق الأول قبل أن ينتقل لنادي فولفسبورج. 

توتنهام هوتسبير ميكي فان دي فين فان دي فين فولفسبورج الانتقالات الصيفية

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