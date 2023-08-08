رئيس "أزهرية الإسكندرية" يتفقد لجان امتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية

تفقد الشيخ خميس محمد أحمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية بعض لجان امتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث تفقد لجان معهد فتيات القويري المشتركة بالعجمي، والتي تضم فتيات القويرى وبنين القويرى وفتيات عمر الفاروق النموذجي.

وذكرت المنطقة الأزهرية -في بيان اليوم /الثلاثاء/- أن رئيس الإدارة اطمأن على سير العملية الامتحانية، مؤكدا ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات في جو يملأه الهدوء والاستقرار والطمأنينة.

كما تابع رئيس أزهرية الإسكندرية باقي اللجان عن طريق غرفة العمليات المنعقدة بديوان عام المنطقة والتي أفادت بعدم وجود شكوى من الطلاب والطالبات في الأسئلة وأنها مطابقة للمنهج.

وشدد على ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات في هدوء وسكينة، والالتزام بالتعليمات والإجراءات اللازمة الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية ومن الإدارة المركزية والعامة للامتحانات.

في سياق آخر، تابع محمد مدى انتظام الحضور في الموعد المحدد المعاهد الأزهرية التي لا توجد بها لجان امتحانية منها معهد القويرى الابتدائي حيث يوجد به تجمعات الحضور والانصراف بناءً على التعليمات الواردة من منطقة الإسكندرية الأزهرية.

ويؤدي طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية امتحان مادتي أصول الدين ورقة أولى التفسير والحديث لجنة أولى، ومادة الدراسات الاجتماعية لجنة ثانية، بينما يؤدي طلاب الشهادة الابتدائية الامتحان في مادتي الرياضيات والتربية الفنية.