الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة فولبرايت: 7 آلاف خريج مصرى من برامجنا وقريبا إطلاق برنامج لذوى الهمم

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء



قالت الدكتورة ماجى نصيف المدير التنفيذى لهيئة الفوالبرايت، نشرف بأن  الدكتور أيمن عاشور أصبح رئيس لمجلس إدارة الهيئة منذ 4 سنوات ، موضحة أن وجود الوزير فى الوزارة والهيئة يحقق تناغم بين رؤية واستراتيجية الوزارة ورؤية الهيئة ،موضحة أن الهيئة تضم 8 أعضاء مجلس إدارة يمثلون السفارة الأمريكية وهيئة المعونة ووزارة التعليم العالى وإنشاءها منذ 70 عاما بموجب برتوكول تعاون بين الخارجية المصرية والامريكية.

وأضافت ماجى مصيف خلال كلمه لها بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان التميز فى البحث العلمى ، لدينا 7000 خريج مصرى وألف خريج أمريكى موضحة أن الهيئة لها مكتب لتدريب الباحثين ، متابعة تشرفت بالإشراف على الهيئةمنذ 2014، وكان لنا شرف بزيارة كل جامعة مصرية حكومية ونتاج لذلك فإن 40% من المتقدمين بجانب 60% منالمتقدمين من السيدات مشيرة إلى أنه من المقرر إطلاق برنامج قريبا لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة. 

وتابعت المدير التنفيذى لهيئة فولبرايت، نعمل على دعم منظومة البحث العلمى والانتاج العلمى والبحث والابتكاروريادة الأعمال ، خاصة وأنها اكبر هيئة بالشرق الأوسط وأفريقيا ونعمل على استقدام اساتذة أمريكيين فى مصر وأيضاايفاد اساتذة مصريين لأمريكا لمساعدة الطلاب فى المعامل.

أعضاء مجلس إدارة الاحتياجات الخاصة الإنتاج العلمي الإدارية الجديدة استراتيجية الوزارة السفارة الأمريكية الدكتور أيمن عاشور الخارجية المصرية العاصمة الإدارية الجديدة

الأكثر قراءة

عروس البحيرة تفجّر مفاجأة بشأن اختلاق زوجها "واقعة العضو الذكري" (خاص)

مصدر بـ"الكهرباء" لـ"الدستور": انفراجة قريبة فى برنامج تخفيف الأحمال

وزير العدل يسلم القضاة عقود وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

أوسوريو يحسم قراره بشأن رحيل شيكابالا الموسم المقبل

الإسكان: ارتفاع تكلفة وحدات سكن لكل المصريين 4.. والوزارة تتحمل فارق السعر

"CNN": جيش النيجر ينشر تعزيزات ضخمة فى العاصمة نيامى.. ويستعد لمواجهة التدخل العسكرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

قوات الاحتلال تعتدى على شاب من ذوى الإعاقة قرب جنين