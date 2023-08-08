متحف إسلامي مفتوح.. خطة الدولة لتطوير شارع الأشراف

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مسجد السيدة نفسية بعد تطويره خلال فترة عمل تجاوزت العام بتضافر جهود الهيئة العامة الهندسية للقوات المسلحة وأجهزة محافظة القاهرة.

وتواصل أجهزة محافظة القاهرة ، مع وزارة الآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمالها في تطوير القاهرة التاريخية، ولعل أبرز ما تقوم به الأجهزة تطوير ضريح ومقام السيدة زينب من داخل المسجد وخارجه والميدان الواقع به ضريح السيدة زينب رضوان الله عليها.

وتولي القيادة السياسية اهتماما بالغا بتطوير ورفع كفاءة مسار آل البيت بأحياء العاصمة، ويتم تنفيذ مخطط تطوير شارع الأشراف والملقب (ببقيع مصر) نظرا لاحتوائه على العديد من المعالم الأثرية الإسلامية والأضرحة التي تميزه عن غيره من المواقع.

وتسعى أجهزة الدولة إلى جعل شارع الأشراف متحف إسلامي مفتوح ونموذج ثانٍ لشارع المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة التاريخية.

وأبرز العوائق المواجهة للتطوير المياه الجوفية وشبكات الصرف الصحي القديمة والتي استدعت تدخل من كافة الأجهزة وتضافر جهودها لخروج التطويرات بشكل لائق وقامت أجهزة محافظة القاهرة بإحلال وتجديد مرافق المياه والصرف الصحي من خلال إعمال الدفع النفقي والمطابق وبالوعات صرف مياه الأمطار لحل مشكلات الصرف الصحي كما تم رصف الأرضيات واضافة نظم إضاءة تراثية وطلاء واجهات المنازل السكنية بألوان موحدة ورفع كفاءتها، بشكل يتناسب مع روح وعبق العصر الفاطمي ، إضافة إلى تطوير الآثار والمساجد والأضرحة الموجودة بالشارع.

وروعى خلال أعمال التطوير بتركيب أحجار الهشمة وتطوير الأسوار وطلائها ومنها أسوار متنزه الخليفة، وجاء ملف الشباب حاضرا بقوة في أعمال التطوير حيث من المنتظر توفير مواقع لعربات المأكولات التي يتم توفيرها بالشارع والتي ستساهم بتوفير فرص عمل للشباب. وتعتبر من أعمال التطوير المرتقبة بمسار آل البيت العربات كهربائية لنقل الزوار بطول الشارع.

ويعتبر مسار "آل البيت" من أبرز أعمال القاهرة التاريخية والذي يبدأ من مسجد السيدة نفيسة وينتهي عند مسجد السيدة زينب، مروراً بعدد من المساجد والأضرحة، والعديد من المزارات والبنايات التاريخية وخلال رحلة مزارات آل البيت، بشارع الاشرف سيمر الزائر على قبة الأشرف خليل بن قلاوون، مسجد السيدة سكينة، والسيدة رقية، فضلا عن أثار متنوعة أخرى، منها مقام يُنسب إلى ابن سيرين مفسر الأحلام، وضريح شجر الدر، وتمثل البنايات الأثرية الموجودة في الشارع طرزاً متنوعة من فنون العمارة الإسلامية.