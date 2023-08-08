الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" تحذر المصطافين على المتوسط: الأمواج تصل لـ3 أمتار

جريدة الدستور

حذّرت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المصطافين من نزول البحر اليوم، وذلك بسبب سرعة الرياح التي تؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى 2.5 متر.

وقالت خلال مداخلة هاتفية علي القناة الأولي الفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، إن البحر المتوسط يشهد اضطرابات للأمواج تصل لارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى 2.5 متر.

وتابعت أن الأيام المقبلة تشهد ارتفاعا في سرعات الرياح ما بين 30 إلى 50 كم /ساعة وذلك يؤدي إلى ارتفاع الأمواج ما بين الـ2 إلى 3 أمتار، وفي هذا الاثناء يكون البحر غير غير مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية وأيضاً أعمال التنزه، متوقعة استمرار نشاط الرياح الإرتفاع حتى يوم السبت المقبل.

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