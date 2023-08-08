الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الداخلية" تكشف ملابسات مقتل شاب على يد تشكيل عصابي في دمياط

جثمان
جثمان

أعلنت مديرية أمن دمياط، في بيان، عن ملابسات مقتل شاب إثر إصابته بطلق ناري في كفر سعد، موضحة أنه ورد بلاغ إلى قسم شرطة كفر سعد من أحد المستشفيات باستقبالها شخص مقيم بدائرة المركز مُصاب بطلق ناري وتوفـي أثناء إسعافه.

بالفحص تبين أنه أثناء إستقلال المجنى عليه سيارة أجرة "ميكروباص"، فوجىء قائد السيارة بمحاولة عدد من الأشخاص بحوزة أحدهم سلاح نارى استيقاف السيارة وحال محاولته الهرب قام حائز السلاح النارى بإطلاق عيار ناري تجاه "الميكروباص" ما أدى إلى حدوث إصابة المجني عليه التى أودت بحياته.

وتم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي ضم 5 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" ، مقيمين بدائرة المركز مستخدمين سيارة "ميكروباص"، دراجة نارية، بندقية آلية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن البندقية الآلية وعدد من الطلقات و2 سلاح أبيض والميكروباص والدراجة النارية المستخدمين فى الواقعة.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر شرطي بالواقعة تمهيدا لعرض الجناة على النيابة العامة للتحقيق معهم.

دمياط محافظة دمياط أحداث دمياط أمن كفر سعد
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