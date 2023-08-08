الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصادرة منشطات مجهولة المصدر فى الأزبكية

جريدة الدستور

نجحت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالترويج لبيع منشطات مجهولة المصدر بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ببيع وترويج أدوية ومنشطات "مجهولة المصدر وتمثل خطرًا على الصحة العامة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور حال وجوده بدائرة قسم شرطة الأزبكية وبحوزته كمية كبيرة من عبوات المنشطات مختلفة الأحجام والأنواع مجهولة المصدر، وبمواجهته أقر بقيامه ببيع وترويج المنشطات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية ضبط القاهرة مجهولة المصدر أدوية
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