الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بقتل سائق لسرقة ميكروباص فى دمياط

قتل سائق
قتل سائق

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل وملابسات ضبط  المتهمين بقتل سائق لسرقة ميكروباص فى دمياط، وذلك عقب ورود بلاغ لقسم شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط من إحدى المستشفيات، يفيد باستقباله أحد الأشخاص مُصابا بطلق نارى وتوفى أثناء إسعافه.

بالفحص تبين أنه أثناء استقلال المجني عليه سيارة أجرة "ميكروباص" ، فوجئ قائد السيارة بمحاولة عدد من الأشخاص بحوزة أحدهم سلاح نارى استيقاف السيارة وحال محاولته الهرب، قام حائز السلاح النارى بإطلاق عيار نارى تجاه "الميكروباص" مما أدى إلى حدوث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته.

تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم 5 متهمين لثلاثة منهم معلومات جنائية، مستخدمين سيارة "ميكروباص"، دراجة نارية ، بندقية آلية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن البندقية الآلية، عدد من الطلقات، سلاحين أبيض، الميكروباص والدراجة النارية المستخدمين فى الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية ضبط دمياط ميكروباص سرقة سائق
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