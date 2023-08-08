إصابة ٢٠ مواطنًا فى حادث مرورى بين سيارتين فى محافظة دمياط

اصطدمت سيارتا ميكروباص لنقل الأهالي على الطريق الواصل بين قرية العرب التابعة لمركز فارسكور وبين مدينة فارسكور بمحافظة دمياط، وسط حالة من الذعر، حيث أسفر الحادث عن إصابة 20 من المواطنين ما بين اشتباه في كسور وجروح قطعية ونزيف.

وأسفر الحادث عن إصابة: الشربيني عبده الشربيني وهاني رزق عسكر وإبراهيم عبده عبده وجمال إبراهيم الديب والسيد محمد نصر وعادل حسين الباز، وعلي رمضان جبريل وإبراهيم محمد جبريل.

كما أسفر الحادث عن إصابة: أحمد محمود سليمان وأحمد أبوبكر رزق ومحمود رمضان السروجي ومنى طه أشرف، وريناد محمد طه ومحمد إبراهيم مخيمر، وثروت علي محمد علي، وأحمد محمد حجازي، فتحي ثروت فتحي، ويوسف علي الطلخاوي، وجمال طه شمس، وأيمن هاني عسكر.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفرسعد المركزي في دمياط ومستشفى دمياط التخصصي، لتلقي العلاج عبر سيارات الإسعاف.

كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث، وتحرير محضر شرطي بالواقعة.