الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة ٢٠ مواطنًا فى حادث مرورى بين سيارتين فى محافظة دمياط

حادث
حادث

اصطدمت سيارتا ميكروباص لنقل الأهالي على الطريق الواصل بين قرية العرب التابعة لمركز فارسكور وبين مدينة فارسكور بمحافظة دمياط، وسط حالة من الذعر، حيث أسفر الحادث عن إصابة 20 من المواطنين ما بين اشتباه في كسور وجروح قطعية ونزيف.

وأسفر الحادث عن إصابة: الشربيني عبده الشربيني وهاني رزق عسكر وإبراهيم عبده عبده وجمال إبراهيم الديب والسيد محمد نصر وعادل حسين الباز، وعلي رمضان جبريل وإبراهيم محمد جبريل.

كما أسفر الحادث عن إصابة: أحمد محمود سليمان وأحمد أبوبكر رزق ومحمود رمضان السروجي ومنى طه أشرف، وريناد محمد طه ومحمد إبراهيم مخيمر، وثروت علي محمد علي، وأحمد محمد حجازي، فتحي ثروت فتحي، ويوسف علي الطلخاوي، وجمال طه شمس، وأيمن هاني عسكر.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفرسعد المركزي في دمياط ومستشفى دمياط التخصصي، لتلقي العلاج عبر سيارات الإسعاف.

كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث، وتحرير محضر شرطي بالواقعة.

حادث دمياط محافظة دمياط فارسكور كفر العرب
ads

الأكثر قراءة

ثروته 2 مليون جنيه.. ضبط متهم بالكسب غير المشروع

محمد صلاح فى الاتحاد السعودى؟ ستيفن جيرارد يعلّق

الزمالك يعرض 10 ملايين جنيه على محمد صبحى للتجديد

سيد ابن الفيوم يتحدى إعاقته: حصل على ليسانس ويعمل خطيبا بالأوقاف

برلمانى: قرارات العفو الرئاسى ترسيخ حقيقى لمبدأ المواطنة

إحالة سائق هتك عرض فتاة بأكتوبر للجنايات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أفضل من انتظار الرئيس القادم!

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

قوات الاحتلال تعتدى على شاب من ذوى الإعاقة قرب جنين

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟