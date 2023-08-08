الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد رفض عرض بايرن.. هارى كين يقترب من البقاء مع توتنهام

هاري كين
هاري كين

أفادت تقارير صحفية بحدوث تغير في موقف هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، من البقاء مع فريقه في الموسم المقبل.

وسبق أن طلب هاري كين من إدارة السبيرز السماح له بالرحيل والانتقال لصفوف نادي بايرن ميونخ، والذي قدم أكثر من عرض للحصول على خدمات الدولي الإنجليزي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة إيفنينج ستاندرد، فإن هاري كين يميل في الوقت الحالي للبقاء مع توتنهام، مشيرة إلى أنه مستمتع بالعمل تحت قيادة أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني للفريق ومعجب بفلسفته.

وسبق أن ذكرت شبكة ذا أثلتيك أن إدارة نادي توتنهام رفضت ثالث العروض المقدمة من إدارة بايرن ميونخ لضم هاري كين، والذي بلغت قيمته 100 مليون يورو بالإضافة إلى الحوافز.

وأفادت الصحيفة بأن انتقال هاري كين إلى بايرن ميونخ بات مستبعدًا في الوقت الحالي بعد رفض العرض الأخير.

وشارك كين في 49 مباراة بقميص توتنهام خلال الموسم الماضي 2022 سجل خلالها 32 هدفًا وصنع 5 لزملائه في كل البطولات.

هاري كين بدأ مسيرته الاحترافية ضمن صفوف شباب فريق توتنهام، وصعد لفريق تحت 18 عامًا في صيف 2009 قبل أن يصعد للفريق الأول في يناير 2011، وبعدها خرج في عدد من الإعارات لأندية لايتون أورينت وميلوال ونورويتش سيتي، وليستر سيتي التي انتهت في مايو 2013، واستقر هاري كين منذ ذلك التاريخ في توتنهام.

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