الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: الرئيس السيسى حريص على تحسين أوضاع حقوق الإنسان بالإفراج عن المسجونين

النائب أشرف أمين
النائب أشرف أمين

أكد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، أن خروج دفعة جديدة من المحبوسين بعفو رئاسى، والتى تشمل 33 شخصًا تعكس حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على تحسين أوضاع حقوق الإنسان من خلال التعامل الجاد مع ملف المحبوسين عبر آليات التفاوض الاجتماعى مع مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تساهم فى زيادة فرص نجاح الحوار الوطنى بتعزيز مشاركة الأحزاب والقوى السياسية.

وقال أمين، فى بيان له اليوم، إن استمرار الإفراج عن المسجونين يحظى بارتياح كبير وواسع النطاق ليس من المفرج عنهم وأسرهم، ولكن من الشعب المصرى العظيم بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية، مؤكدًا أن الإفراج عن الشباب له أيضًا بُعد إنسانى من خلال منحهم فرصة جديدة للمشاركة فى الحياة السياسية والمساهمة فى صناعة مستقبل هذا الوطن.

وأشاد النائب أشرف أمين بالجهود الكبيرة والناجحة من لجنة العفو الرئاسى، والمستشار حمادة الصاوى النائب العام، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فى هذا الملف موجهًا تهنئة قلبية للمفرج عنهم وأسرهم.

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