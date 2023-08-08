نائب "المجتمعات العمرانية" يعقد اجتماعًا مع معاونى رؤساء أجهزة المدن الجديدة

عقد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، اجتماعا موسعاً مع معاوني رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لنقل حزمة من تكليفات وتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن مهامهم ودورهم في دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، وذلك بمقر جهاز مدينة بدر، وبحضور وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، والدكتور حسن الشوربجي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر.

واستهل الدكتور وليد عباس، كلمته بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، تؤكد تمكين الشباب الأكفاء، وإعدادهم وتدريبهم لتحمل المسئولية، ودمجهم مع القيادات العليا، لاكتساب الخبرات المختلفة، لتولى المناصب القيادية مستقبلا، بعد صقلهم، وتدريبهم على أعمال الإدارة المختلفة، والاستفادة من طاقاتهم في معاونة رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ودفع معدلات التنمية بتلك المدن، والمشاركة الفعالة في بناء الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن تكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تؤكد ضرورة تفعيل وتقوية دور معاوني رؤساء أجهزة المدن الجديدة، وإشراكهم في تحمل المسؤولية عن مختلف المهام بمدنهم، فكل معاون هو مرشح لأن يكون رئيسا لجهاز إحدى المدن الجديدة مستقبلاً، بشرط أن يثبت جدارته واستحقاقه، لهذا المكان، وكثير من الدفعة الأولى من معاوني رؤساء الأجهزة، أصبحوا حالياً رؤساء لعدد من أجهزة المدن الجديدة.

وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أن معاون رئيس الجهاز، يجب أن يكون مُلِمَاً بمختلف أنماط العمل داخل مدينته، موضحاً أن توجيهات وزير الإسكان، تنص على تشكيل مجموعات عمل ميدانية من معاوني رؤساء الأجهزة، تقوم بزيارة المشروعات بمختلف المدن، من أجل تبادل الخبرات، والارتقاء بمستوى جودة الأعمال المنفذة بمختلف المشروعات، وإعداد تقارير شهرية عن الأعمال التي يتم القيام بها.

وأكد المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه يتم بشكل مستمر تقييم عمل مختلف المسئولين، ومن يثبت كفاءته وجدارته يتم ترقيته إلى المناصب القيادية، موجهاً رسالته لمعاوني رؤساء الأجهزة، بضرورة بذل المزيد من الجهد، والارتقاء بمستوى العمل، وجودة التنفيذ بمختلف المشروعات، والتقييم الذاتي لما يقومون به من أعمال، والعمل على تطوير المهارات الذاتية، واكتساب وتبادل الخبرات مع الزملاء، والقيادات الأعلى.