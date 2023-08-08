"جامعة القناة" تُعلن نتيجة بكالوريوس الصيدلة والصيدلة الإكلينيكية

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، نتيجة بكالوريوس الصيدلة برنامج "صيدلة حديث"، حيث جاءت النسبة العامة للنجاح % 81.33، ونتيجة بكالوريوس الصيدلة الإكلينيكية أسفرت عن تخرج 59 طالب وطالبة.

وحرص الدكتور ناصر مندور، على تقديم التهنئة لـ122 خريجا من برنامج الصيدلة حديث و59 خريج من برنامج الصيدلة الإكلينيكة، مشيراً إلى تميز كلية للصيدلة جامعة القناة، مطالباً الخريجين بالمحافظة على التعليم والتعلم المستمر وذلك لصقل المواهب والمعارف والخبرات.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب، أن نتيجة بكالوريوس الصيدلة جاءت كالتالي: حصل 40 طالب وطالبة على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، و30 على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، كما حصل طالب على تقدير عام ممتاز و34 على تقدير عام جيد جدا.

فيما أعلنت الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة نتيجة بكالوريوس الصيدلة الإكلينيكية، حيث حصل 24 طالب وطالبة على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف و8 على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، كما حصل 6 على تقدير عام ممتاز.

وأكملت الدكتورة غادة حداد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن 18 طالب وطالبة بصيدلة إكلينيكية حصلوا على تقدير عام جيد جداً، و3 طلاب حصلوا على تقدير عام جيد .