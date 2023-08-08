التحقيق في بلاغ اتهام المحامي منتصر الزيات بتكفير الأدباء

تفحص نيابة أمن الدولة العليا البلاغ المقدم من المحامي هاني سامح ضد المحامي منتصر الزيات؛ يتهمه بارتكاب جرائم تهديد أمن الدولة بالتحريض على اغتيال الأدباء والتكفير وسب رمز الدولة والانتماء للإخوان الإرهابية.



وقال المحامي هاني سامح ببلاغ اليوم للنائب العام حمل رقم ٤٢٧٦٧:« قام منتصر الزيات محامي الجماعات بالقول وفق الفيديو المرفق بالعريضة ما نصه عن الأديب فرج فودة بأنه يستحق القتل».



وأوضح البلاغ قيام الزيات بحشد لجماعات الإخوان والمتطرفين للتجمهر أمام محكمة القضاء الإداري أثناء جلسة إسقاط قيده من سجلات المحامين والمستندة الى قضية إهانة القضاء المدان بها بحكم نهائي.



وأشارت القضية إلى أن منتصر الزيات أشاد باغتيال فرج فودة، وقال إن فودة لو بعث فسيدعوا الى اغتياله ألف مرة وقال انه سيقتل أي متشيع بمصر وسيقطع رقبته وكل هذا غيض من فيض مستنقع الإرهاب الدموي الاسن الغارق به قلب ووجدان هذا المتطرف التكفيري وفق الدعوى.



كما تقدم المحامي هاني سامح في وقت سابق، بدعوى بمجلس الدولة حملت الرقم 54388 لسنة 77 قضائية أمام الدائرة الثانية للنقابات المهنية تطالب بشطب منتصر الزيات من سجلات المحامين.



وجاء في الدعوى أنه قد استقرت أحكام مجلس الدولة على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة فكانت أحكام استبعاد الإرهابي منتصر الزيات من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين.



وأشارت إلى أن أخطر شائبة تعصف بحسن السيرة والسلوك هي الدموية والدعوة للتكفير والقتل خاصة إن ارتبطت بجماعات الضلال والتطرف، والإرهابي التكفيري منتصر الزيات حسب وصف الصحيفة خرج علانية على القنوات الإعلامية وبين أتباعه من الشباب المغيب والمتطرف دينياً بالدعوة إلى قتل كل كاتب ينتهج ويماثل خطى الأديب فرج فودة.

وأوضحت أن منتصر الزيات أشاد باغتيال فرج فودة وقال إن فودة لو بعث فسيدعوا إلى اغتياله ألف مرة وقال إنه سيقتل أي متشيع بمصر وسيقطع رقبته وكل هذا غيض من فيض مستنقع الإرهاب الدموي الآسن الغارق به قلب ووجدان هذا المتطرف التكفيري”، وفق الدعوى.