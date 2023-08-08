الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن: إصدار مليون و100 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة

نيفين القباج
نيفين القباج

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تحرص على حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة حيث يوجد 11 مليون شخص من ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية وأن بطاقة الخدمات المتكاملة يحصل عليها ذوى الاعاقة وهى التى تثبت الإعاقة وأصبحنا نوثق درجة الإعاقة كما نحرص على كفالة حقوق ذوى الإعاقة وتم استخراج مليون و100 ألف بطاقة خدمات متكاملة حتى الآن وجار إصدار ما يقرب من 390 ألف بطاقة ليصل عدد البطاقات قريبا إلى 1.5 مليون بطاقة.

وأضافت الوزيرة خلال انعقاد الموتمر الصحفى: نعمل فى مجال بطاقة للخدمات المتكاملة فى هذا الملف مع وزارة الصحة والسكان ومستهدف أن نصل إلى إصدار مليون بطاقة أخرى جديدة وتم فتح المرحلة الأولى لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للإعاقات الشديدة وتم إعفاء الأشخاص فى هذه المرحلة من الكشف والاقتصار على تقرير طبى معتمد ثم فتح المرحلة الثانية لإتاحة التسجيل لكافة الأشخاص ذوى الإعاقة لتسجيل البيانات ولدينا 220 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية.

أشخاص ذوي الإعاقة الاشخاص ذوي الاعاقة الخدمات المتكاملة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي الصحة والسكان الدكتورة نيفين القباج بطاقة خدمات متكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة
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