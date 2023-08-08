الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط قضية غسيل أموال بـ50 مليون جنيه

جريدة الدستور

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وتبين تجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات ، شراء السيارات و إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية .

وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وكذا ضبط بحوزتهم مبالغ مالية "محلية، أجنبية" وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية السوق المصرفي السوق السوداء
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