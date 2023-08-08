ثروته 2 مليون جنيه.. ضبط متهم بالكسب غير المشروع

اتخذت مكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الإجراءات حيال أحد الأشخاص، لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة، ما مكنه من تكوين ثروة وذويه بطريقة غير مشروعة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.

وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء وحدة سكنية، تأسيس شركة، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك.

وقدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بحوالى 2 مليون جنيه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.