الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيفية تعديل الرغبات للثانوية العامة 2023

الثانوية العامة
الثانوية العامة

توفر وزارة التعليم العالي إمكانية تعديل الرغبات للثانوية العامة 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني الذي خصصته الوزارة لطلاب الثانوية العامة لكتابة رغبات الالتحاق بالكليات للمرحلة الأولى والتي يبلغ عدد الطلاب بها  22304 للشعبة العلمية، و 15013 للشعبة العلمية، و 74923 للشعبة الأدبية. 

ويستطيع الطلاب تعديل الرغبات للثانوية العامة بعد كتابتها وهو ما تعرضه الدستور بالتفصيل في التقرير التالي. 

كتابة الرغبات للثانوية العامة 2023

يستطيع طلاب المرحلة الأولى كتابة الرغبات للثانوية العامة 2023 حتى يوم الخميس المقبل بعد أن مدت وزارة التعليم العالي فترة كتابة الرغبات للطلاب، ونوهت بضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

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ويستطيع الطلاب كتابة 75 رغبة، ويتم ترتيب الرغبات وفقًا للنطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب،ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر،كما يجب كتابة الرغبات بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب في الالتحاق بالكلية أو المعهد الذي يريد الالتحاق به.

وبعد كتابة الرغبات للثانوية العامة يمكن للطالب طباعتها والحصول على إيصال برقم محدد، مؤرخ بتاريخ وساعة التقديم، أو الاحتفاظ بنسخة من رغبات الطالب على حاسبه الشخصي؛ حتى يمكنه الرجوع إليها وقت الحاجة.

تعديل الرغبات للثانوية العامة 2023

يستطيع طلاب الثانوية الثانوية العامة تعديل الرغبات من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني

https://tansik.digital.gov.eg/application/ ، ثم إدخال رقم الجلوس، والضغط على عرض الرغبات المسجلة سابقًا، وبعد ذلك يعرض لك الموقع قائمة رغباتك السابقة ويسمح لك بإضافة رغبات جديدة أو تعديل الرغبات السابق إدخالها، ويستطيع الطالب تعديل الرغبات للثانوية العامة عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

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الرغبات للثانوية العامة تعديل الرغبات موقع التنسيق الالكتروني كتابة الرغبات للثانوية العامة وزارة التعليم العالي
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